Махачкала, 28 июня, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Пострадавшие в результате автоаварии в Карабудахкентском районе Дагестана распределены по больницам Каспийска, Избербаша и Карабудахкента. В настоящее время состояние двоих из них оценивается как тяжелое, им проводят экстренные операции, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Больница

Напомним, в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовым автомобилем, произошедшем утром 28 июня на трассе «Кавказ», один человек погиб и 19 — пострадали.

«Состояние двоих из них расценивается как тяжелое, им сейчас выполняются операции. В перечисленные стационары выехали бригады специалистов Дагестанского центра медицины катастроф для эвакуации раненых в республиканские клиники в Махачкалу», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Как рассказал глава Дагестана Сергей Меликов, в микроавтобусе ехали на вручение дипломов в Дербент студентки педагогического колледжа из Чечни.