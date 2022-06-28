Москва, 28 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о предоставлении самозанятым торговых мест в схеме размещения нестационарных торговых объектов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Документ внесло в Госдуму Законодательное Собрание Челябинской области.

Сейчас по закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» не менее 60% нестационарных торговых объектов от общего количества нестационарных торговых объектов используются малыми и средними предпринимателями.

Согласно принятому закону, аналогичные правила распространятся на физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», но лишь в течение срока проведения эксперимента.

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