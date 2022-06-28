Москва, , 14:21 — REGNUM Чиновников, которые санкционировали срывание символов спецоперации по защите Дон6асса во время фестиваля «День русской славы» в Пушкине, нужно найти и наказать. Но перед этим — отправить в Донбасс, под огонь украинских боевиков, а также показать им захоронения жертв киевского режима. Об этом ИА REGNUM заявил депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия»).

Виталий Милонов Duma.gov.ru

Напомним, на выставке «Мариуполь — битва за русский мир», которую в рамках фестиваля организовал центр «Ленинградский Доброволец», по требованию представителей администрации Пушкинского района были удалены все обозначения «Z», ставшие символами спецоперации, а также экспонаты, связанные с борьбой Донбасса против украинского нацизма.

«Найти и примерно наказать мерзавцев. Срывают знаки — оскорбляют честь и достоинство российской армии и нашего государства», — заявил, оценивая этот факт, депутат Виталий Милонов, неоднократно бывавший в Донбассе с гуманитарными грузами и помощью для ополченцев.

«А перед тем, как посадить в тюрьму, этих мерзавцев надо отправить под обстрел украинских нацистов в Донецк или провести сквозь ряды детских могил, где лежат убитые киевскими вурдалаками донбасские дети», — добавил парламентарий, представляющий Петербург в нижней палате Федерального Собрания РФ.

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