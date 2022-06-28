Москва, 28 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Пока подвижек в ситуации с транзитом грузов в Калининградскую область не наблюдается. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 28 июня журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не появились», — ответил Песков на вопрос, если ли в этой ситуации подвижки.

Как сообщало ИА REGNUM, Литва запретила транзит в Калининградскую область грузов, которые попали под антироссийские санкции ЕС. В МИД России такой запрет назвали агрессивным и выходящим за пределы недружественных линий решением. Россия потребовала, чтобы ЕС возобновил калининградский транзит под угрозой ответных мер. Власти Литвы утверждают, что договор о транзите не нарушен, выполняются лишь требования о санкциях. Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита.

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