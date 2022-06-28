Москва, , 20:54 — REGNUM В Минприроды РФ оценили стоимость новых спутников, которые будут следить за прогнозом погоды и ледовой обстановкой на Северном морском пути (СМП), в 44,2 млрд рублей.

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Согласно плану, разработанному Минприроды совместно с «Росатомом», «Роскосмосом», Минтрансом и другими ведомствами, рассматривается запуск семи спутников (четыре спутника «Арктика-М», два аппарата «Кондор-ФКА» и один «Обзор-Р») в космос до 2030 года для бесперебойного грузопотока по СМП. Предполагается, что спутники сократят риск образования заторов судов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что планом развития инфраструктуры Северного морского пути предусмотрено строительство 37 судов, включая 8 ледоколов, 16 аварийно-спасательных и 13 гидрографических судов, в том числе ледоколы проекта 22 220 и проекта «Лидер».

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