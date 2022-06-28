Чебоксары, 28 июня, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В столице Чувашии продолжается разработка документа, регламентирующего кикшеринг. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Прогулка на самокатах

Сити-менеджер столичной мэрии Денис Спирин заявил на планёрке, что разработка проекта регламентирующего документа с правилами уже завершена, затем его опубликуют на сайте администрации. В документе прописаны принципы работы кикшеринга, условия размещения парковок на территории города, требования в части скоростного режима. Также планируется усилить контроль за неправильную парковку электросамокатов и предусмотреть механизм о запрете выезда на проезжую часть.

«На некоторых участках улично-дорожной сети может быть введён полный запрет на катания, среди них — Красная площадь и территория Залива», — отмечают в администрации.

После согласования с контрольно-надзорными органами новые правила будут доведены до компаний по прокату электросамокатов.

Денис Спирин отмечает, что электросамокаты являются удобным средством передвижения, но приоритетом в его использовании должна быть безопасность движения как пешеходов, так и самих самокатчиков. В мэрии со ссылкой на ГИБДД Чувашии отмечают, что с начала мая в больницы с травмами при езде на самокатах обратились свыше 60 человек.

По данным властей, в Чебоксарах организовано более 40 точек проката электросамокатов, ежедневно используется до 250 данных транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Денис Спирин заявлял, что в мэрии работают «над удобством и доступностью» услуг по прокату электросамокатов, цель которой — безопасность жителей.