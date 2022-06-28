Ростов-на-Дону, , 14:11 — REGNUM В Ростове-на-Дону пресечена работа подпольного алкогольного цеха. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 28 июня.

Алкоголь Марина Каширская (с) ИА REGNUM

По предварительной информации, 46-летний ростовчанин организовал цех по производству и розливу алкогольной продукции в гараже. Затем горячительные напитки появлялись на магазинных полках.

В ходе обысков было изъято оборудование, около 5 тыс. пустых бутылок с этикетками известных марок, тысяча литров спирта и 100 литров подготовленных к розливу горячительных напитков. Общая стоимость изъятой продукции составила около 120 тыс. рублей.

Экспертиза установила, что изготовленные в подпольном цехе водка, коньяк и виски угрожают жизни и здоровью потребителей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.