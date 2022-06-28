Саранск, 28 июня, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались десять человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 092 жителя республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе подтвердили 68 637 случаев заражения коронавирусом, из них 13 — за минувшие сутки. Скончался от коронавирусной инфекции как основной причины 1391 человек, за минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы девять пациентов, накануне в больницы попали пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 14 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались пять жителей республики.