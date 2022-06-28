Москва, , 14:09 — REGNUM Таганский районный суд Москвы признал сервис для проведения онлайн-трансляций Twitch виновным в отказе от локализации данных российских пользователей. Об этом 28 июня пишет «РИА Новости».

Twitch Gage Skidmore

«Признать виновным Twitch Interactive, Inc в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Платформа должна будет заплатить 2 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2022 года Роскомнадзор составил первые административные протоколы на платформы Airbnb, Pinterest, Apple, Twitch и Likee, которые не стали локализовать базы данных в России. В связи с этим сервисам грозит штраф до 6 млн рублей.

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