Тюмень, , 14:09 — REGNUM Тюменское отделение онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров «Сбермаркет» проводит внутреннюю проверку по заявлению владелицы частного детского сада «Белка», где отравились пятеро детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «СберМаркета».

Молочные продукты в магазине Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, 28 июня 2022 года объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области сообщила о приостановке деятельности частного детского сада «Белка». У пятерых воспитанников данного дошкольного учреждения лабораторно подтверждены заражения сальмонеллёзом и норовирусом.

Сотрудники управления Роспотребнадзора выявили в организации питания детей, пребывающих в «Белке», множество нарушений санитарных норм и правил. Со слов директора частного детского сада, продовольствие для детей закупалось через сервис «СберМаркет». На деле определить происхождение продуктов, их сроки годности, условия хранения не представилось возможным, отметили в ведомстве.

Тем не менее, компания «СберМаркет» сейчас проводит дополнительную внутреннюю проверку.

Предварительно установлено, что заказы, поступавшие в «Белку», были оформлены на физических лиц. Судя по товарам в их составе, это не основной набор продуктов для питания детей. Это преимущественно товары с длительными сроками хранения (печенье, вафли, пряники, крупы) и товары для уборки, поясняют в «СберМаркете».

«СберМаркет — онлайн-сервис доставки продуктов с полок магазинов, который сотрудничает более чем со 130 ритейлерами, включая крупнейшие торговые сети и предъявляет высокие требования к качеству доставляемой продукции. Сборщики не кладут в заказ продукты, если остаточный срок годности меньше половины. А если товары требуют особого температурного режима, они перевозятся в специальном оборудовании с аккумуляторами холода. В быстрой доставке клиент получает товары в течение получаса с момента оформления заказа, в плановой — в течение часа. Такие сроки сборки и доставки позволяют сохранять высокий уровень качества продуктов», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в онлайн-сервисе.

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