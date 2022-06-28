Тюмень, 28 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Тюменское отделение одного из онлайн-сервисов доставки продуктов питания и товаров проводит внутреннюю проверку по заявлению владелицы частного детского сада «Белка», где отравились пятеро детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молочные продукты в магазине

Напомним, 28 июня 2022 года объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области сообщила о приостановке деятельности частного детского сада «Белка». У пятерых воспитанников данного дошкольного учреждения лабораторно подтверждены заражения сальмонеллёзом и норовирусом.

Сотрудники управления Роспотребнадзора выявили в организации питания детей, пребывающих в «Белке», множество нарушений санитарных норм и правил. Со слов директора частного детского сада, продовольствие для детей закупалось через сервис доставки еды. На деле определить происхождение продуктов, их сроки годности, условия хранения не представилось возможным, отметили в ведомстве.

По данным представителей сервиса, предварительно установлено, что заказы, поступавшие в «Белку», были оформлены на физических лиц. Судя по товарам в их составе, это не основной набор продуктов для питания детей. Это преимущественно товары с длительными сроками хранения (печенье, вафли, пряники, крупы) и товары для уборки, поясняют представители сервиса.