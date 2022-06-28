Улан-Удэ, 28 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Бурятии зарегистрирован очередной случай гибели на воде. Трагедия произошла к вечеру 28 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

ГУ МЧС по Бурятии Селенга в Улан-Удэ

Во время купания на реке Селенга в Улан-Удэ утонул 17-летний подросток. Как отмечается, в месте утопления были установлены запрещающие знаки.

«В результате поисковых работ спасателями Улан-Удэнской поисково-спасательной службы было найдено тело подростка и передано сотрудникам полиции», — добавили в ведомстве.

В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей республики соблюдать правила безопасного поведения на водоемах. В республике на 28 июня действует три пляжа — два в Селенгинском районе на озере Щучье и пляж на острове Комсомольский в Улан-Удэ.

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