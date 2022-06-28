Бишкек, 28 июня, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Правительство Киргизии инициировало законопроект о бессрочном освобождении от уплаты налогов бизнес-субъектов, чья годовая выручка не превышает 8 млн сомов (5,5 млн рублей). Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Обязательным условием при этом остаётся исполнение такими коммерсантами и фирмами требования об использовании кассовых аппаратов, работающих в режиме онлайн.

В ведомстве эту инициативу объясняют желанием оказать поддержку малому бизнесу, а также создать в стране благоприятный налоговый и таможенный климат.

«В настоящее время законопроект дорабатывается с учетом предложений министерств и представителей бизнес-сообщества», — резюмировали в Минэкономики Киргизии.

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