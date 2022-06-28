Приштина, Сербия, 28 июня, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Инициатива «Открытые Балканы» провалится. Такое мнение высказал премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти 28 июня в интервью косовским СМИ.

Канцелярия премьер-министра Косово Альбин Курти

По мнению Курти, Балканы не смогут «открыться для кого-то другого», так как уже много лет они открыты только для ЕС, США и НАТО.

«Открытые Балканы — это значит, что Балканы не открытые, и мы должны это сделать. Открыть для кого? Мы открытые для ЕС, США и НАТО. Но открывать Балканы так, как Сербия открыта для России и Китая, я считаю ошибочным», — заявил Курти в интервью телеканала SiriTV.

Курти считает, что Сербия с помощью этой инициативы пытается дестабилизировать Балканы.

Напомним, что в инициативе создания региональной зоны свободной торговли участвуют Сербия, Албания и Северная Македония.