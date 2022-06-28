Москва, , 14:08 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, касающийся имущественных отношений супругов, а также регулирования ситуации с так называемыми «резиновыми квартирами» — запрещается оборот микродолей, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что одним из оснований, по которым суд при разделе общего имущества супругов вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе, является не расходование одним из супругов общего имущества в ущерб интересам семьи, а совершение одним из супругов недобросовестных действий, которые привели к уменьшению общего имущества супругов, в том числе совершение без необходимого в силу закона согласия другого супруга на невыгодных условиях такие сделки по отчуждению общего имущества супругов, к которым судом не были применены последствия их недействительности по требованию другого супруга.

Кроме того, прописывается, что собственник жилого помещения не вправе совершать действия, влекущие возникновение долей в праве собственности на это помещение, а обладатель доли в праве общей собственности на жилое помещение не вправе совершать действия, влекущие разделение этой доли в праве общей собственности, если в результате таких действий площадь жилого помещения, приходящаяся на долю каждого из сособственников и определяемая пропорционально размеру доли каждого из сособственников, составит менее 6 кв. м общей площади жилого помещения на каждого сособственника.

Сделки, заключенные с нарушением этого правила, являются ничтожными.

Правила не применяются при возникновении права общей долевой собственности на жилое помещение в силу закона, в том числе в результате наследования по любому из оснований, при оформлении в общую долевую собственность супругов и их детей жилого помещения, приобретенного (построенного) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, а также в случаях приватизации жилых помещений.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

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