Москва, 28 июня, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, касающийся имущественных отношений супругов, а также регулирования ситуации с так называемыми «резиновыми квартирами» — запрещается оборот микродолей, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Уточняется, что одним из оснований, по которым суд при разделе общего имущества супругов вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе, является не расходование одним из супругов общего имущества в ущерб интересам семьи, а совершение одним из супругов недобросовестных действий, которые привели к уменьшению общего имущества супругов, в том числе совершение без необходимого в силу закона согласия другого супруга на невыгодных условиях такие сделки по отчуждению общего имущества супругов, к которым судом не были применены последствия их недействительности по требованию другого супруга.

Кроме того, прописывается, что собственник жилого помещения не вправе совершать действия, влекущие возникновение долей в праве собственности на это помещение, а обладатель доли в праве общей собственности на жилое помещение не вправе совершать действия, влекущие разделение этой доли в праве общей собственности, если в результате таких действий площадь жилого помещения, приходящаяся на долю каждого из сособственников и определяемая пропорционально размеру доли каждого из сособственников, составит менее 6 кв. м общей площади жилого помещения на каждого сособственника.

Сделки, заключенные с нарушением этого правила, являются ничтожными.

Правила не применяются при возникновении права общей долевой собственности на жилое помещение в силу закона, в том числе в результате наследования по любому из оснований, при оформлении в общую долевую собственность супругов и их детей жилого помещения, приобретенного (построенного) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, а также в случаях приватизации жилых помещений.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.