Архангельск, 28 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Жители российской столицы все чаще выбирают местом отдыха Архангельскую область, сообщает правительство региона.

Travelvesti.ru Архангельская область, Кимжа

Согласно анализу показателей турпотока, в 2021 году число поездок из Москвы в Архангельскую область выросло и превысило доковидные показатели 2019 года.

«Москвичи и жители Московской области — это наша целевая аудитория, они чаще других россиян выбирают Архангельскую область для отдыха», — отметила заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Анна Тютрина.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельскую область на новогодние каникулы посетили 15 тысяч туристов.