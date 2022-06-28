Париж, , 14:07 — REGNUM Организаторы финального матча футбольной Лиги чемпионов должны были лучше подойти к проведению этого мероприятия. Об этом 28 июня заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Следовало ли лучше организовать матч на «Стад де Франс»? Да. На мне лежит доля ответственности за произошедшее. Я приношу свои извинения всем, кто пострадал от этой плохой организации», — сказал Дарманен.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» прошёл 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже и сопровождался массовыми беспорядками среди фанатов и столкновениями их с полицией.

Перед игрой тысячи фанатов с поддельными билетами заблокировали входы на стадион. Из-за этого начало матча отложили почти на 40 минут. Вокруг стадиона начались беспорядки, которые подавлялись полицией с помощью слезоточивого газа.

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