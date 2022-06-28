Париж, 28 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Организаторы финального матча футбольной Лиги чемпионов должны были лучше подойти к проведению этого мероприятия. Об этом 28 июня заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

«Следовало ли лучше организовать матч на «Стад де Франс»? Да. На мне лежит доля ответственности за произошедшее. Я приношу свои извинения всем, кто пострадал от этой плохой организации», — сказал Дарманен.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» прошёл 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже и сопровождался массовыми беспорядками среди фанатов и столкновениями их с полицией.

Перед игрой тысячи фанатов с поддельными билетами заблокировали входы на стадион. Из-за этого начало матча отложили почти на 40 минут. Вокруг стадиона начались беспорядки, которые подавлялись полицией с помощью слезоточивого газа.