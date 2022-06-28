Лондон, 28 июня, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Британский актёр Кристиан Бэйл поделился впечатлениями от процесса съёмок в кинокомиксе «Тор 4: Любовь и гром». Об этом сообщил портал Comic Book Resources 28 июня.

Siebbi Кристиан Бэйл

Во время съёмочного процесса актёру для исполнения роли Горра пришлось нарастить длинные ногти, что вызвало определённые трудности: «Однажды я поймал себя на мысли, что совершенно серьезно размышляю над тем, что не могу ходить из-за того, что у меня длинные ногти. Это повлияло на мой мозг. Я такой: «Я не могу есть, у меня длинные ногти». Я пытался печатать сообщения. И у меня ничего не вышло». Бэйл также отметил, что подобный грим сделал его «совершенно недееспособным».

Напомним, мировая премьера фильма «Тор 4: Любовь и гром» намечена на 8 июля 2022 года. Появится ли картина в России — неизвестно.