В Южной Осетии приостановили работы по очистке Транскама
Цхинвал, 28 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Сотрудники дорожных служб в Южной Осетии приостановили работы по расчистке Транскавказской автомагистрали (Транскам), соединяющей республику с Россией. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба югоосетинского МСЧ.
Александр Божков
Транскавказская автомагистраль
27 июня дорогу закрыли из-за того, что сошёл сель, её начали очищать, но из-за продолжающего дождя возникла угроза для работников дорожных служб.
«Погода в горах ухудшилась, — сообщили в службе спасателей. — На трассе камнепад и сход селевых масс».
По предварительным данным синоптиков, дождливая погода в регионе сохранится в течение 28 июня. Ожидаются сильные ливни.
Напомним, Танскам является единственным действующим маршрутом, который соединяет Южную Осетию и Россию.