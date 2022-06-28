Цхинвал, 28 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Сотрудники дорожных служб в Южной Осетии приостановили работы по расчистке Транскавказской автомагистрали (Транскам), соединяющей республику с Россией. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба югоосетинского МСЧ.

Александр Божков Транскавказская автомагистраль

27 июня дорогу закрыли из-за того, что сошёл сель, её начали очищать, но из-за продолжающего дождя возникла угроза для работников дорожных служб.

«Погода в горах ухудшилась, — сообщили в службе спасателей. — На трассе камнепад и сход селевых масс».

По предварительным данным синоптиков, дождливая погода в регионе сохранится в течение 28 июня. Ожидаются сильные ливни.

Напомним, Танскам является единственным действующим маршрутом, который соединяет Южную Осетию и Россию.