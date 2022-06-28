Белгород, , 14:23 — REGNUM Диван за самое долгое сидение на выставочном образце должен был получить победитель акции от одного из мебельных центров Белгорода. После четырёх суток чемпионов оказалось два, сообщает 28 июня корреспондент ИА REGNUM.

На диване Цитата из к/ф «Это Дезмондо Рэй!», реж Стив Бэйкер. 2017. Австралия

Рекламная акция началась 24 июня в 17:00. Победителю нужно было просидеть дольше всех на диване стоимостью около 100 тысяч рублей и получить его в подарок. К концу вторых суток претендентов оставалось трое, в том числе 13-летний мальчик. Однако участием подростка в акции заинтересовались соответствующие органы, и ему пришлось «выбыть», несмотря на то, что за ним всё это время наблюдали родители из машины на парковке, делятся пользователи соцсетей.

Борьбу продолжили двое мужчин. Один рассказал, что отпросился на работе и его поддержал начальник, второму нужен диван в строящийся дом. Участники утверждали, что всё время «сидения» не пользовались туалетом и старались пить воду очень маленькими глотками.

На четвёртые сутки, днём 28 июня к претендентам вышел директор торгового центра. Он объявил, что руководство «из гуманитарных соображений» решило прекратить конкурс, оба участника стали победителями и каждому подарят по дивану.