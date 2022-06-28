Махачкала, 28 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В результате автоаварии с микроавтобусом в Карабудахкентском районе Дагестана погиб один человек, 19 — пострадали. Всю необходимую помощь пострадавшим поручил оказать глава Дагестана Сергей Меликов. Также он поручил оказать поддержку их родным и близким.

Yarnews.net Пострадавший

По его словам, в автобусе ехали в Дербент на вручение дипломов студентки педагогического колледжа из Чечни. Помощь пострадавшим оказали власти Карабудахкентского района и городов Избербаш и Каспийск. Студентов своевременно госпитализировали в больницы региона.

«Это наши соседи и друзья», — написал Меликов в своем Telegram-канале. Он также позвонил по телефону главе Чечни Рамзану Кадырову, заверив, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 28 июня на 840-м километре автодороги «Кавказ» в Дагестане произошло столкновение грузового автомобиля «Volvo» с пассажирским автомобилем «Ford Transit». В результате ДТП есть погибший и 19 пострадавших.