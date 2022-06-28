Москва, 28 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Украинская сторона может до конца суток прекратить боевые действия на территории страны, если выполнит условия России. Об этом 28 июня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал пожелание президента Украины Владимира Зеленского прекратить военные действия до наступления холодов.

«Украинская сторона может всё прекратить до конца текущих суток, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным сложить оружие, и нужно выполнить условия РФ, — сказал Песков в ходе общения с журналистами. — И всё может закончиться до конца суток».

При этом он отметил, что в целом спецоперация идёт по плану.