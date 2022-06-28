Ростов-на-Дону, 28 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. 12 студентов из Донецкой и Луганской Народных Республик пройдут обучение в мастерской народного артиста России Сергея Безрукова. Приём заявлений на курсы по специальности «Актёрское искусство» продолжается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в приёмной комиссии Ростовского-на-Дону филиала ВГИК.

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Обучение будет бесплатным и начнётся в сентябре. Для студентов из Донбасса выделено 12 бюджетных мест.

В мае в Ростове-на-Дону состоялись творческая встреча с Безруковым и предварительные прослушивания в актёрскую мастерскую.