Москва, 28 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Более половины работающих жителей России (51%) планирует не за счёт работодателя пройти курсы повышения квалификации или получить дополнительное образование в течение ближайшего года. Об этом свидетельствует опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru.

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Основные цели обучения — улучшение профессиональных навыков (40%). По 19% надеются с помощью курсов достичь нового уровня саморазвития или сменить работу. 9% надеются повысить свой уровень доходов, 3% — вырасти в должности.

Чаще хотят пройти дополнительное обучение женщины, чем мужчины — 53% против 49%. Не планируют обучаться за свой счёт 27% опрошенных, одна из причин — финансовые трудности (57%). 13% уверены, что обладает всем необходимым багажом знаний. Не хватает времени на обучение 10%.

Опрос проведён 27 мая —23 июня 2022 года. Опрошены 30 000 граждан РФ старше 18 лет в 529 населеёных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, согласны с необходимостью дополнительного обучения большинство жителей России (72%).

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