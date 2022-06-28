Йошкар-Ола, 28 июня, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 28 июня лечение получает 31 пациент, из них у девяти человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Из общего числа пациентов у всех диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 24 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние семи пациентов оценивается медиками как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один человек. 10 пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы девять человек, выписаны четыре пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 июня выздоровели с начала пандемии 43 555 жителей республики, за последние сутки выписаны два человека после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 709 случаев заражения коронавирусом, из них пять — за последние сутки.