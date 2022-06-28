Москва, , 14:11 — REGNUM Российский президент Владимир Путин часто поднимает тему русского языка в ходе переговоров с лидерами среднеазиатских республик и других дружественных стран. Это один из приоритетов внешней политики России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 28 июня журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представителя Кремля спросили, войдёт ли тема развития и сохранения русского языка в повестку переговоров между президентами России и Туркмении. Песков напомнил, что приоритетную внешнюю политику определяет именно президент, и допустил, что тема русского языка будет затронута.

«Весьма часто на переговорах, особенно с нашими друзьями из среднеазиатских республик, других стран президент поднимает тему русского языка — защита, продвижение русского языка, защита прав русскоговорящих и так далее. Это один из приоритетов внешней политики нашей страны», — сказал Песков.

Он добавил, что эта работа ведётся постоянно, и не только на высшем уровне. Специализированные ведомства занимаются продвижением русского языка.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня в столице Туркмении пройдёт саммит прикаспийских государств. В нём примет участие Владимир Путин.

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