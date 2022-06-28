Бухарест, 28 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Румынии в последние несколько дней отмечено рекордное снижение цен на топливо. Об этом 28 июня со ссылкой на заявление главы нижней палаты румынского парламента Марчела Чолаку сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По словам Чолаку, подобная ситуация сложилась благодаря политике государственной компенсации крупным топливным компаниям Румынии.

«Введя гибкую систему возврата средств для поставщиков бензина, газа и дизтоплива, мы практически свели на нет коррупционные схемы», — резюмировал, в частности, он.

При этом, по словам независимых экспертов, указанное положение вещей имеет место из-за распространенной информации о планах Бухареста продолжить сотрудничество с Российской Федерацией в энергетической сфере.

Согласно официальный данным, на сегодня 1 литр бензина с октановым числом 95 в Румынии стоит около 5 леев ($1,07). Это является самой низкой ценой в ЕС.