Йошкар-Ола, 28 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 28 июня выздоровели с начала пандемии 43 555 жителей республики, за последние сутки выписаны два человека после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 709 случаев заражения коронавирусом, из них пять — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона госпитализировали шесть пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 июня прививки от коронавируса в Марий Эл сделали 420 548 человек. Из указанного числа полный курс вакцинации прошли 402 256 жителей региона.