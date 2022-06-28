Омск, 28 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. На фасаде дома в центре Омска появился мурал в честь бойца Росгвардии Артёма Салугина. Он погиб в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирных жителей Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 июня в правительстве Омской области.

Оmskportal.ru Портрет бойца Росгвардии Артёма Салугина в Омске

Портрет героя-росгвардейца нарисован на фасаде жилого дома по улице Лермонтова. Проект реализован по инициативе Президентского фонда культурных инициатив, областного правительства и городского отделения партии «Единая Россия».

Как подчеркнул омский губернатор Александр Бурков, Артём Салугин за самоотверженность, мужество и отвагу награждён орденом Мужества посмертно.

«Стрит-арт — это то, что близко нашей молодёжи. Через призму таких проектов мы можем рассказывать подрастающему поколению о героях нашего времени. И мы продолжим это делать», — отметил Бурков.

В церемонии открытия мурала приняли участие родные и близкие бойца, его командиры и сослуживцы. Площадь изображения — около 200 кв. метров. Работа велась две недели.

Добавим, вскоре в Омске появится портрет ещё одного героя — бойца Росгвардии Тараса Петуха.

Как сообщало ИА REGNUM, мурал создал омский художник Эдвин Франк. За основу изображения он взял портрет Артёма Салугина.