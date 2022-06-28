Симферополь, 28 июня, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Более 700 домовладений подтоплены на территории пяти муниципалитетов в Республике Крым, об этом 28 июня в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

«В пяти муниципалитетах подтоплено 719 домовладений и 258 придомовых территорий, школы, интернат в Белогорске», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов анонсировал введение регионального режима ЧС в Крыму в связи с последствиями непогоды. Режимы ЧС уже действуют в Белогорском районе, в Симферополе и Симферопольском районе.