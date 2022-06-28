Сеул, 28 июня, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В третьем квартале 2022 года в Южной Корее повысят тарифы на газ и электроэнергию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейской электроэнергетической корпорации (KEPCO).

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Со следующего месяца размер сырьевого сбора — ключевой части тарифа на электроэнергию — будет повышен на 5 вон (~$0,0039) за киловатт-час.

В связи с этим, предполагается, что расходы на электроэнергию для средней семьи, состоящей из четырёх человек и использующей около 307 киловатт-часов в месяц, вырастут на 1535 вон (~$1,19).

С июля тариф на газ будет увеличен на 7% для обычных граждан и на 7,2% для частных предпринимателей.

Ожидается, что средние расходы одного домохозяйства на газ вырастут на 2220 вон (~$1,73) в месяц.