Берлин, 28 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. На саммите стран «Большой семерки», проходящем в Германии, президент США Джо Байден провел несколько встреч с мировыми лидерами за закрытыми дверями. Он пообщался с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, но Белый дом пока не сообщил, что они обсуждали, передает 28 июня Bloomberg.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7

Байден также говорил о продовольственной безопасности, Украине и инфраструктуре на частной встрече с президентом Сенегала Маки Саллом, приглашенным на саммит в качестве одного из особых гостей, как сообщает Белый дом. Единственными публичными встречами Байдена с коллегами по G7 были воскресная беседа с канцлером Германии Олафом Шольцем, а также отдельная встреча с Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Журналисты также запечатлели на камеру Макрона, в то время как он рассказывал Байдену о разговоре с президентом ОАЭ Мохаммадом ибн Заидом по поводу добычи нефти.