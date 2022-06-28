Москва, 28 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд признал виновным генерального директора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко в хищении средств при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарево, передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Суд

«По совокупности преступлений назначить Михальченко наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей», — огласил решение судья.

Напомним, Михальченко, по версии обвинения, создал организованное преступное сообщество, чтобы систематически похищать бюджетные средства при исполнении госзаказов Федеральной службы охраны. В том числе были похищены средства при строительстве резиденции президента РФ в Ново-Огарево.

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