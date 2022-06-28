Москва, 28 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, совершенствующий механизмы управления рисками центрального депозитария и действующих контрольно-надзорных механизмов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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«Многие наши эмитенты выпускали ценные бумаги за пределами нашей страны в виде так называемых депозитарных расписок. Сегодня учетная инфраструктура зарубежных недружественных стран отказывается проводить учет этих бумаг, операции с соответствующими бумагами. Не идут выплаты инвесторам, в том числе российским инвесторам, которые купили ценные бумаги за рубежом», — сказал в ходе заседания глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

По его словам, в законопроекте предлагается установить правовой режим конвертации депозитарных расписок российских эмитентов в российские ценные бумаги.

«Учет этих бумаг проводить в рамках российской учетной инфраструктуры. По требованию российских инвесторов, которые приобрели иностранные ценные бумаги российских эмитентов может производиться принудительная автоматическая конвертация соответствующих бумаг, евробондов и других депозитарных расписок в российские ценные бумаги», — добавил Аксаков.