Таллин, 28 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум.

[Полина Серова] ИА REGNUM В море

Департамент здоровья настоятельно не рекомендует купаться на пярнуском пляже Раэкюла (западная Эстония). Об этом сообщило региональное издание Раrnu Postimees.

Департамент здоровья удалил пляж Раэкюла из списка официальных, и Пярнуской мэрии предстоит разместить на пляже знак с соответствующим предупреждением. Несмотря на решение, на пляже в понедельник, 27 июня, находились отдыхающие. Отдыхающие признались, что не знали о рекомендации не купаться на этом пляже.

Качество воды на пляже Раэкюла уже пятый сезон подряд оценивается как плохое. Это значит, что вода может быть заражена одним или несколькими источниками. В случае с Раэкюла речь идет о большом содержании в воде энтерококков и кишечной палочки.