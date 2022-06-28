Нижний Новгород, 28 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 80 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 411 171 человека на утро 28 июня, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 27 жителей области, накануне в больницы попали девять человек.

С начала пандемии в регионе выявили 423 614 случаев заражения коронавирусом, из них 64 — за минувшие сутки. 11 567 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне летальных случаев среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось, за минувшие сутки скончались два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в области было выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 124 жителя региона.