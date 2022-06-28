Сана, 28 июня, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Командование йеменского движения «Ансаралла», члены которого известны как хуситы, объявило мобилизацию новых рекрутов в свои ряды. Об этом 28 июня сообщает Belqees со ссылкой на данные йеменской армии.

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По последним данным, хуситы планируют набрать в свои ряды 3000 новобранцев в провинциях Таиз и Мариб.

Отмечается, что военные приготовления повстанцев свидетельствуют об их планах в ближайшее время начать наступление на позиции йеменской армии сразу на нескольких направлениях. Журналисты считают, что хуситы намереваются начать наступление сразу по окончанию перемирия с правительственными силами.

Ранее командование повстанцев сообщило о том, что правительство Йемена и его союзники не выполняют условия соглашения о прекращении огня, поэтому оно скорее всего не будет продлено.