Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Детективный сериал «Старик» продлён на второй сезон. Об этом сообщило издание Deadline 28 июня.

Джефф Бриджес в сериале «Старик» Кадр из трейлера

Ожидается, что к своим ролям в новом сезоне вернутся Джефф Бриджес, Джон Литгоу и Алия Шокат. Примечательно, что новость о продлении проекта появилась спустя неделю после премьеры первого сезона.

Напомним, сериал «Старик» рассказывает о бывшем оперативнике ЦРУ (Джефф Бриджес), на которого начинают охотиться профессиональные киллеры. Шоу является экранизацией одноимённой книги Томаса Перри.

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