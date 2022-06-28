Вашингтон, 28 июня, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Детективный сериал «Старик» продлён на второй сезон. Об этом сообщило издание Deadline 28 июня.

Кадр из трейлера Джефф Бриджес в сериале «Старик»

Ожидается, что к своим ролям в новом сезоне вернутся Джефф Бриджес, Джон Литгоу и Алия Шокат. Примечательно, что новость о продлении проекта появилась спустя неделю после премьеры первого сезона.

Напомним, сериал «Старик» рассказывает о бывшем оперативнике ЦРУ (Джефф Бриджес), на которого начинают охотиться профессиональные киллеры. Шоу является экранизацией одноимённой книги Томаса Перри.