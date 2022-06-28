Джакарта, 28 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал к укреплению экономического сотрудничества между Индонезией и Канадой в связи с 70-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Президент Индонезии встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на полях саммита G7 в Германии.

«В этом году мы отмечаем 70-летие установления дипломатических отношений между Индонезией и Канадой. Индонезия и Канада должны продолжать поощрять дух сотрудничества и многосторонности в решении глобальных проблем», — заявил президент Индонезии.

Поэтому, чтобы продолжить укрепление экономического сотрудничества, президент призвал к завершению переговоров о всеобъемлющем экономическом партнерстве (ICA-CEPA) в 2023 году, что послужит позитивным сигналом для индонезийского и канадского бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо провел двустороннюю встречу с премьер-министром Великобритании Борис Джонсоном, договорившись об укреплении сотрудничества в области новых возобновляемых источников энергии и продовольственной безопасности.

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