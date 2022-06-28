Москва, 28 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Возможность подачи Россией исков из-за блокировки за рубежом её платежей — это вопрос для анализа юристов и финансовых ведомств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представитель Кремля уточнил, что российские юристы и финансовые ведомства этим вопросом занимаются.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, заявило международное рейтинговое агентство Moody’s.

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