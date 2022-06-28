Приштина, , 15:04 — REGNUM Сербы без своих косовских святынь не были бы тем, кем они есть. Об этом заявил патриарх Сербский Порфирий 28 июня после священной литургии в монастыре Грачаница в Косово и Метохии.

Патриарх Сербский Порфирий Spc.rs

«В Грачанице, Дечанах, в Призрене (населенные пункты в Косово и Метохии, где находятся древние сербские монастыри — ИА REGNUM), в Печской патриархии мы четко осознаем, кто мы, это наши глаза. Видовдан — это наш глаз, Святой Лазарь — это наше ухо, святыни Косово и Метохии — это наш ум. Здесь мы понимаем наше прошлое, наше происхождение, но и нашу цель — для чего мы пришли в этот мир», — процитировал телеканал РТС слова патриарха.

Патриарх Порфирий призвал сербов жить рядом с албанцами в «мире и любви».

«Мы призваны быть с албанцами братьями, так как мы живем здесь с ними. Только сообща мы можем идти по пути Божьему, мы друг другу нужны, никто не может без того другого, важно это понять, так как у нас есть опыт прошлого. Нельзя позволять, чтобы другие нас этому учили», — отметил патриарх.

Напомним, что 28 июня сербы отмечают годовщину битвы против Османской империи, которая произошла в 1389 году на Косовском поле в день Святого Вита (у сербов — Видовдан).