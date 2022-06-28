Минск, 28 июня, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Молдавия не направляла официального заявления о планах выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом, как передаёт 28 июня агентство БЕЛТА, сообщил журналистам глава Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Исполнительный комитет СНГ Сергей Лебедев

«Я уже много лет на посту председателя Исполкома СНГ, и заявления о возможном выходе того или иного государства звучат регулярно, — отметил Лебедев. — Официально никто пока из руководящих деятелей Молдавии о выходе из СНГ не заявлял».

Он добавил, что ряд молдавских политиков даже говорили о том, что республике пока рано выходить из Содружества. По словам главы Исполкома, укрепление страны связей с Евросоюзом не мешает состоять в СНГ.

При этом Лебедев отметил, что активность Молдавии в рамках организации в последнее время упала.

Напомним, ранее о неизбежном выходе Молдавии из СНГ заявила депутат республики, глава комиссии по внешней политике и европейской интеграции Дойна Герман. По её словам, Кишинёв и так почти не участвует в мероприятиях организации.