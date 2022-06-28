Кострома, , 14:04 — REGNUM В Костроме начались работы, предваряющие благоустройство главной набережной города. Об этом сообщает мэрия.

Набережная в Костроме © Наталья Диева

Федеральный бюджет выделил городу 140 млн рублей в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на укрепление левого берега Волги. Речь идёт о 353-метровом участке от нового причала до летнего ресторана.

Конструкции берегоукрепления заменят на новые, что защитит берег от осыпания и затопления. Металлические детали обошьют плитами из «высокомолекулярного полиэтилена», которые будут выполнять защитную и эстетическую функцию.

Работы на объекте выполняет компания из Подмосковья — ООО Торговый дом «ЦСК». Она же взялась за реализацию двух экологических проектов, реконструкцию Коркинских очистных сооружений и завершение благоустройства Центрального парка в городе. Сдать объект по условиям контракта должны до 30 ноября 2022 года.

К непосредственным работам по благоустройству набережной от реки Чёрной по улице 1 Мая до моста через реку Кострому планируют приступить в 2023 году. Приведение территории отдыха в порядок поделено на три этапа, первый из которых — работы на участке от Московской заставы до Костромского госуниверситета. Проект, в соответствии с которым благоустроят набережную, уже выбран жителями.

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