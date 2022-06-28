Махачкала, 28 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Дагестане произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. В результате автоаварии один человек погиб, еще 19 — пострадали, сообщили 28 июня в пресс-службе республиканского управления МВД.

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По данным ведомства, ДТП произошло в Карабудахкентском районе около 09:30. На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства ДТП и личности пострадавших.

«На 840 километре автодороги «Кавказ» произошло столкновение грузового автомобиля «Volvo» с пассажирским автомобилем «Ford Transit». В результате ДТП, по предварительной информации, один человек погиб и 19 пострадали», — говорится в сообщении.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в автобусе направлялись для вручения дипломов в Дербент студентки Дагестанского педагогического колледжа из Шелковского района Чечни.