Таллин, 28 июня, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Полиция Эстонии получила сразу несколько сигналов от жителей частных загородных домов и садовых товариществ о подозрительных личностях, которые на личном автотранспорте разъезжают по окрестностям таких объектов и самостоятельно заходят на участки.

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Как сообщило региональное издание «Северное побережье», вот уже месяц в районах частных и садовых домов в Ида-Вирумаа (северо-восточная Эстония) «бродят украинцы, предлагая дешево выполнить строительные и ремонтные работы». «Причины для паники пока нет, но быть бдительными стоит», — добавило издание.

Сообщения и фотографии таких незнакомцев активно размещаются в социальных сетях жителей Ида-Вирумаа. Мужчины были замечены в районах частных домов и садоводческих товариществ в Тойла и Кохтла-Нымме, а также на Чудском озере, в волостях Йыхви и Люганузе и в нарвских садоводческих товариществах.

Полиция уже проверила несколько групп лиц, передвигающихся на транспортных средствах в основном с латвийскими или украинскими регистрационными номерами. По словам комиссара службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Кристьяна Пикхофа, у мужчин украинские паспорта, и они, похоже, цыгане.

Полиция пока не располагает данными о том, что мужчины замешаны в правонарушениях.