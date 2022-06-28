Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за минувшие сутки 56 пациентов с COVID-19 госпитализировали в стационары. Об этом 28 июня сообщили в региональном штабе. Это на 21 больного меньше, чем сутками ранее.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

В городе за сутки выявили 230 случаев заражения коронавирусом (-8 относительно предыдущих суток). Скончались от вируса, как основной причины смерти, восемь больных (-3), а выздоровели 435 пациентов (+416).

Продолжает сокращаться число петербуржцев, размещённых на лечении ковида в больницах. За сутки их стало меньше на 49 человек, осталось в стационарах 927 человек. Из них лежат в реанимации 127 больных (+5), а к аппаратам искусственной вентиляции лёгких остаются подключены 29 петербуржцев (+1). Покинули медучреждения по выздоровлению за сутки только 19 пациентов (+7).

Вне стационаров, амбулаторно от ковида лечатся 1367 человек. За сутки их число увеличилось на 31 больного.

Отметим, что за всё время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 536 015 случаев заражения коронавирусом. Скончались от COVID-19 за всё время 34 113 больных, а выздоровелм 1 499 466 человек.