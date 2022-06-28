Донецк, 28 июня, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщили 28 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:00 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 26 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.

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